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Трехлетняя девочка оказалась в реанимации после того, как выпила чистящее средство в Гатчине
Сегодня, 11:58
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Трехлетняя девочка оказалась в реанимации после того, как выпила чистящее средство в Гатчине

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Ее госпитализировали с химическим ожогом пищевода.

В Гатчинском районе пострадал трехлетний ребенок. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Уточняется, что в ночь на 16 января девочка проглотила чистящее средство. Ее госпитализировали в больницу с химическим ожогом пищевода. 

Процессуальное решение следователи примут по результатам проверочных мероприятий, в ходе которых установят все обстоятельства, причины и условия случившегося. 

Ранее на Piter.TV: на Васильевском острове полуторагодовалый мальчик отравился моющим средством. 

Фото: Piter.TV

Теги: гатчина, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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