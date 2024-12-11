Трехлетняя девочка оказалась в реанимации после того, как выпила чистящее средство в Гатчине

Ее госпитализировали с химическим ожогом пищевода.

В Гатчинском районе пострадал трехлетний ребенок. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Уточняется, что в ночь на 16 января девочка проглотила чистящее средство. Ее госпитализировали в больницу с химическим ожогом пищевода.

Процессуальное решение следователи примут по результатам проверочных мероприятий, в ходе которых установят все обстоятельства, причины и условия случившегося.

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Фото: Piter.TV