Трехлетняя девочка оказалась в реанимации после того, как выпила чистящее средство в Гатчине

В Гатчинском районе пострадал трехлетний ребенок. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.
Уточняется, что в ночь на 16 января девочка проглотила чистящее средство. Ее госпитализировали в больницу с химическим ожогом пищевода.
Процессуальное решение следователи примут по результатам проверочных мероприятий, в ходе которых установят все обстоятельства, причины и условия случившегося.
Ранее на Piter.TV: на Васильевском острове полуторагодовалый мальчик отравился моющим средством.
Фото: Piter.TV
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