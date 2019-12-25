На Васильевском острове полуторагодовалый мальчик отравился моющим средством

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полуторагодовалый ребенок выпил моющее средство на Васильевском острове в Петербурге. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Из квартиры дома на улице Шевченко в Детскую городскую больницу №5 имени Филатова доставили вечером 21 ноября мальчика с химическим ожогом рта и глотки.

Мать пострадавшего пояснила, что он выпил средство для стирки белья, которое было упаковано в полиэтиленовый пакет. Ребенок разорвал его, и оттуда вылилась жидкость.

Детали случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге житель Архангельска отравился грибами и попал в реанимацию.

Фото: Piter.TV