На Васильевском острове полуторагодовалый мальчик отравился моющим средством

Полуторагодовалый ребенок выпил моющее средство на Васильевском острове в Петербурге. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Из квартиры дома на улице Шевченко в Детскую городскую больницу №5 имени Филатова доставили вечером 21 ноября мальчика с химическим ожогом рта и глотки.
Мать пострадавшего пояснила, что он выпил средство для стирки белья, которое было упаковано в полиэтиленовый пакет. Ребенок разорвал его, и оттуда вылилась жидкость.
Детали случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге житель Архангельска отравился грибами и попал в реанимацию.
Фото: Piter.TV
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