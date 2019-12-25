  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Васильевском острове полуторагодовалый мальчик отравился моющим средством
Сегодня, 8:17
156
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Васильевском острове полуторагодовалый мальчик отравился моющим средством

0 0

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полуторагодовалый ребенок выпил моющее средство на Васильевском острове в Петербурге. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Из квартиры дома на улице Шевченко в Детскую городскую больницу №5 имени Филатова доставили вечером 21 ноября мальчика с химическим ожогом рта и глотки. 

Мать пострадавшего пояснила, что он выпил средство для стирки белья, которое было упаковано в полиэтиленовый пакет. Ребенок разорвал его, и оттуда вылилась жидкость. 

Детали случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге житель Архангельска отравился грибами и попал в реанимацию. 

Фото: Piter.TV 

Теги: моющее средство, отравление, улица шевченко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии