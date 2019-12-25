Роспотребнадзор заинтересовался жалобой на клопов в НИИ Джанелидзе

Ситуация находится на контроле управления.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу объявило предостережение НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Ранее пациенты жаловались на клопов в учреждении.

Ведомство в целях профилактики нарушений обязательных требований объявило больнице предостережение о недопустимости нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Ситуация находится на контроле управления.

По информации 78.ru, один из пациентов рассказал, что еще в конце февраля заметил насекомых на стене в своей палате. От соседа стало известно о клопах. Несмотря на тяжелое состояние, молодой человек покинул учреждение.

Фото: Piter.TV