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Роспотребнадзор заинтересовался жалобой на клопов в НИИ Джанелидзе
Сегодня, 15:47
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Роспотребнадзор заинтересовался жалобой на клопов в НИИ Джанелидзе

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Ситуация находится на контроле управления.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу объявило предостережение НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Ранее пациенты жаловались на клопов в учреждении. 

Ведомство в целях профилактики нарушений обязательных требований объявило больнице предостережение о недопустимости нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Ситуация находится на контроле управления. 

По информации 78.ru, один из пациентов рассказал, что еще в конце февраля заметил насекомых на стене в своей палате. От соседа стало известно о клопах. Несмотря на тяжелое состояние, молодой человек покинул учреждение. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нии скорой помощи имени джанелидзе, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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