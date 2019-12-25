Ученые выявили долгосрочные риски для здоровья после госпитализации с COVID-19

Медики указали на повышенный риск смерти или серьезных осложнений для пациентов даже спустя 30 месяцев после выписки из больницы.

Общенациональное исследование показало, что люди, перенёсшие госпитализацию из-за COVID-19, сталкиваются с повышенным риском смерти или заболеваний, связанных с работой органов, в течение двух с половиной лет после выписки. Исследование, опубликованное сегодня в журнале "Инфекционные заболевания", в котором приняли участие почти 64 000 жителей Франции, даёт ценную информацию о долгосрочных последствиях COVID-19 для здоровья и подчёркивает необходимость дальнейшего медицинского обслуживания и наблюдения за людьми, которые были госпитализированы с инфекцией SARS-CoV-2.

Эти результаты являются ярким напоминанием о далеко идущих последствиях COVID-19, которые выходят далеко за рамки первоначальной инфекции. доктор Сара Тубиана, ведущий автор исследования

Сара Тубиана специализируется на инфекционных заболеваниях и работает в Центре клинических исследований в больнице Биша (Париж). Она суказала, что большое внимание уделялось учеными непосредственным опасностям, связанным с вирусом, а исследование показывает, что пациенты, перенёсшие COVID-19 в больнице, остаются в группе повышенного риска серьёзных осложнений спустя месяцы и даже годы. Долгосрочные последствия для общественного здравоохранения значительны..

Используя данные из французской национальной базы данных о страховых случаях, в ходе исследования были изучены 63 990 взрослых, поступивших в больницу с COVID-19 в период с января по август 2020 года. Этих людей — в среднем 65 лет, 53,1% из них — мужчины — сопоставили с 319 891 человеком из общей популяции схожего возраста, пола и места проживания, которые не были госпитализированы с COVID-19 в течение того же периода.

Исследователи наблюдали за участниками исследования в течение 30 месяцев, отслеживая случаи смерти и госпитализации как по любым причинам, так и из-за конкретных заболеваний. Сравнивая результаты в двух группах, исследователи выявили значительные долгосрочные риски для здоровья у госпитализированных пациентов, перенёсших COVID-19, по сравнению с населением в целом.

У пациентов с COVID-19 наблюдался более высокий уровень смертности по любой причине (5218 на 100 000 человеко-лет) по сравнению с контрольной группой (4013 на 100 000 человеко-лет). Они также чаще попадали в больницу по любой причине, особенно с неврологическими, психиатрическими, сердечно-сосудистыми и респираторными проблемами.

Разницы в риске госпитализации между мужчинами и женщинами не было, за исключением психиатрических заболеваний, повышенный риск которых наблюдался в основном у женщин.

Вероятность повторной госпитализации после выписки из больницы из-за COVID-19 была выше во всех возрастных группах. Однако, как и следовало ожидать, частота повторной госпитализации по всем причинам и повторной госпитализации по поводу заболеваний конкретных органов была выше у пациентов старше 70 лет. Хотя эти повышенные риски снизились после первых шести месяцев для всех исходов, они оставались повышенными в течение 30 месяцев для неврологических и респираторных заболеваний, хронической почечной недостаточности и диабета.

Даже спустя 30 месяцев после госпитализации пациенты с COVID-19 по-прежнему подвержены повышенному риску смерти или серьёзных осложнений, что отражает долгосрочные и более масштабные последствия заболевания для жизни людей. доктор Шарль Бурде, соавтор исследования

Специалист по инфекционным заболеваниям из Парижского университета доктор Шарль Бурде добавил, что результаты исследования подчёркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы понять механизмы, лежащие в основе этих долгосрочных рисков для здоровья, и способы их снижения. Ключевым преимуществом этого исследования является использование большой общенациональной базы данных, охватывающей всё население Франции, что делает результаты применимыми к аналогичным западным популяциям. Использование лонгитюдных данных и подробных электронных медицинских карт также позволило исследователям отличить новые проблемы со здоровьем, возникшие после COVID-19, от ранее существовавших заболеваний.

Однако полученные результаты могут не в полной мере относиться к более поздним вариантам SARS-CoV-2, поскольку исследование было сосредоточено на пациентах, заразившихся в начале 2020 года, до появления новых вариантов. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить, имеют ли более поздние варианты аналогичные долгосрочные последствия для здоровья.

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