Проект "Улица жизни" откроется 26 января

На Манежной площади воссоздадут атмосферу блокадного времени.

В центре Петербурга сегодня, 26 января, откроется инсталляция "Улица жизни", которая расскажет, как жили ленинградцы в годы страшной блокады. Экспозиции можно увидеть на Манежной площади до 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

"Улица Жизни" проведет петербуржцев от осени 1941 года через всю блокаду к победному для Ленинграда январю 1944-го. Пресс-служба ГАТИ

Центром выставки станет "Стена памяти" с видеокадрами, на которых можно рассмотреть ленинградцев, празднующих освобождение города от блокады. Кадры были сделаны 27 января 1944 года.

Часы работы проекта: 26 января с 15:00 до 20:00, 27 января с 11:00 до 20:00, 28 января с 11:00 до 18:00. Вход свободный для всех категорий граждан.

Заказчиком и производителем работ является ООО "Эвент-Сервис". Работы разрешены до 31 января 2024 года.

Фото: Управление инвестиций Санкт-Петербурга