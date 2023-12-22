Посетители смогут разработать маршрут блокадного трамвая, позвонить по историческому телефону, отправить письмо героям войны.

Сегодня, 24 января, на петербургском стенде на выставке "Россия" стартовала Героическая неделя. Акция посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Гостей павильона ждет обширная программа. Они смогут разработать маршрут блокадного трамвая, позвонить по историческому телефону, отправить письмо или открытку героям и узнать о борьбе осажденного города за жизнь и свободу. На стенде представлены различные экспонаты, такие как макет Музея обороны и блокады Ленинграда, кот Елисей, военная почта, маскировочная сетка, а также на мультимедийном шаре демонстрируется блокадная хроника.

Фото экспозиции опубликовал вице-губернатор города на Неве Борис Пиотровский.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Северной столице пройдет 25 января гала-концерт "Ленинград — Петербург. Близкая история".

Фото: Telegram / Пиотровский Онлайн