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На петербургском стенде на выставке "Россия" стартовала Героическая неделя
Сегодня, 17:30
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На петербургском стенде на выставке "Россия" стартовала Героическая неделя

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Посетители смогут разработать маршрут блокадного трамвая, позвонить по историческому телефону, отправить письмо героям войны.

Сегодня, 24 января, на петербургском стенде на выставке "Россия" стартовала Героическая неделя. Акция посвящена 80-летию  полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Гостей павильона ждет обширная программа. Они смогут разработать маршрут блокадного трамвая, позвонить по историческому телефону, отправить письмо или открытку героям и узнать о борьбе осажденного города за жизнь и свободу. На стенде представлены различные экспонаты, такие как макет Музея обороны и блокады Ленинграда, кот Елисей, военная почта, маскировочная сетка, а также на мультимедийном шаре демонстрируется блокадная хроника. 

Фото экспозиции опубликовал вице-губернатор города на Неве Борис Пиотровский. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Северной столице пройдет 25 января  гала-концерт "Ленинград — Петербург. Близкая история".

Фото: Telegram / Пиотровский Онлайн

Теги: блокада, выставка россия, ленинград
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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