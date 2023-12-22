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Гала-концерт "Ленинград — Петербург. Близкая история" пройдет 25 января
Сегодня, 17:02
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Гала-концерт "Ленинград — Петербург. Близкая история" пройдет 25 января

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Петербуржцы смогут посмотреть трансляцию бесплатно.

В Петербурге 25 января пройдет гала-концерт "Ленинград - Петербург. Близкая история", посвященный 80-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщили  в пресс-службе комитета по культуре. 

Праздник пройдет на сцене ТЮЗа имени Брянцева. Начало концерта в 19:00. Перед зрителями выступят коллективы и артисты любительских театров и организаций. Они представят концерт-спектакль, основанный на эссе молодых петербуржцев, семьи которых жили в осажденном городе в страшные блокадные дни. 

На сцене выступит  единственный в городе Хор жителей блокадного Ленинграда, который существует в стенах Дома народного творчества более 30 лет.

Онлайн трансляция будет доступна по ссылке.

Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Теги: блокада, гала-концерт, праздник, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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