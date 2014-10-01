Сергей Шнуров представит на ПМЭФ свой новый проект "Зоя"

Предполагается, что под этим брендом музыкант будет выпускать самую разную продукцию.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на ПМЭФ представит свой новый проект "Зоя". Презентация состоится 2 июня в банкетном зале Royal Beach в рамках торжественного приема Организационного комитета. Об этом сообщили организаторы форума.

Предполагается, что под этим брендом Шнуров будет выпускать самую разную продукцию: от товаров для ухода за телом до аркадных игровых автоматов. Кроме того, под этим товарным знаком будут оказывать услуги по размещению рекламы и информационному сопровождению.

Выступление Сергея Шнурова станет кульминацией вечера. В этот день для гостей ПМЭФ также выступит музыкальный коллектив Richter Trio под руководством пианиста и композитора Кирилла Рихтера и певица Zivert.

Ранее мы писали, что на подготовку ПМЭФ-2021 из бюджета Петербурга выделят 64 млн рублей.

Фото: Instagram / shnurovs