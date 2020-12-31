Шнуров назвал причину неудач солисток "Ленинграда" в сольной карьере

Речь идет о певицах Юлии Коган и Алисе Вокс.

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров объяснил, почему солисткам группы не везет в сольной карьере. Речь идет о певицах Юлии Коган и Алисе Вокс.

"Людей поющих в России много. Чего не хватает? Песен", - заявил Шнуров в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Музыкант уверен, что уметь петь – это 10% успеха. Каждому артисту нужно иметь песню.

"Нет материала – петь нечего. Те ребята, которые классно поют? Какая у них идея? Это инструмент. Инструмент без нот – это просто скрипка", - отметил он.

Шнуров заявил, что пиком коммерческого успеха группы "Ленинград" стала песня "Экспонат". При этом он не собирается возвращать в группу Коган или Вокс.

"Люди любят возвращаться в прошлое, чтобы не стареть. Но я им помочь не могу", - заключил артист.

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Фото: Instagram / shnurovs