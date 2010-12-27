"Помалюю что-нибудь": Шнуров рассказал о планах заниматься живописью

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, что планирует продолжить заниматься живописью. Об этом сообщает "РБК".
Живопись вообще такая штука, она успокаивает, меня по крайней мере. Я мыслями начинаю дрейфовать по холсту и мне классно. Ну да, помалюю что-нибудь.
Сергей Шнуров
Самую свою дорогую картину он продал за 30 тысяч евро. Он пишет картины в стиле брендреализм. Первая его выставка прошла в 2006 году. Шнуров говорил, что почти все его картины были проданы. Живописные полотна и инсталляции также выставляли в петербургском музее "Эрарта" и московском ММОМА.
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Фото: shnurovs/ Instagram
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