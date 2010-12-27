"Помалюю что-нибудь": Шнуров рассказал о планах заниматься живописью

Самую свою дорогую картину он продал за 30 тысяч евро.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, что планирует продолжить заниматься живописью. Об этом сообщает "РБК".

Живопись вообще такая штука, она успокаивает, меня по крайней мере. Я мыслями начинаю дрейфовать по холсту и мне классно. Ну да, помалюю что-нибудь. Сергей Шнуров

Самую свою дорогую картину он продал за 30 тысяч евро. Он пишет картины в стиле брендреализм. Первая его выставка прошла в 2006 году. Шнуров говорил, что почти все его картины были проданы. Живописные полотна и инсталляции также выставляли в петербургском музее "Эрарта" и московском ММОМА.

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Фото: shnurovs/ Instagram