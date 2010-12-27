Сергей Шнуров о Минкульте: "Всех разогнать, как матрос Железняк!"

Сами заседания он назвал шоу.

Сергей Шнуров и Андрей Макаревич пришли в Госдуму на слушания, посвященные законопроекту "О культуре". Сергей Шнуров заявил, что депутаты и сенаторы далеки от народа, а он — нет. А в конце заявил: "Всех разогнать, как матрос Железняк!". Об этом сообщают российские СМИ.

Сергей Шнуров заявил, что ни в одной нормальной стране нет министерства культуры. Сами слушания Шнуров назвал шоу. Если ему будет на них скучно, то больше он никогда не придет.

Также на слушания в Госдуму пришли Андрей Макаревич, режиссер Карен Шахназаров, продюсер Сергей Сельянов.

Ранее на Piter.TV: Сергей Шнуров объявил о последнем туре группы "Ленинград".

Фото: shnurovs/ Instagram