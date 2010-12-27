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Сергей Шнуров объявил от последнем туру группы "Ленинград"
Сегодня, 13:52
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Rybka123

Сергей Шнуров объявил от последнем туру группы "Ленинград"

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В рамках тура "Ленинград" даст концерты в девяти городах России, последним из которых станет Санкт-Петербург.

Фронтмен и идейный вдохновитель группировки "Ленинград" Сергей Шнуров объявил о прощальном туре коллектива. Об этом музыкант написал в своем Instagram.

В привычной ему стихотворной форме артист признался, что повзрослел и подустал "прыгать и скакать приматом". Музыкант решил, что предстоящий тур станет для группы последним, однако он не исключил что позднее, но "нескоро", коллектив вновь соберется.

А пока, ну всё, пока. 
Мавр сделал своё дело,-
Знаю я наверняка.
– подытожил Шнур

В рамках тура "Ленинград" даст концерты в девяти городах России, последним из которых станет Санкт-Петербург.

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Фото: Instagram/ shnurovs

Теги: ленинград, прощальный тур, сергей шнуров
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка, Картина дня,

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