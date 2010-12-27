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Аршавин стал тренером молодежки "Зенита"
Сегодня, 13:31
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Rybka123

Аршавин стал тренером молодежки "Зенита"

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Аршавина назвали лучшим отечественным футболистом в истории Лиги чемпионов

В среду, 20 марта, стало известно о том, что Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб "Газпром"-Академии. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Экс-нападающий "Зенита" и сборной России будет работать в "Зените"U-15. Компанию ему составит тренер Дмитрий Поляков. Ближайшим крупным соревнованием для подопечных бывшего нападающего станет первенство России. Турнир пройдет с 9 по 19 апреля в Крымске. Соперниками юных "сине-бело-голубых" станут "Чертаново", "СКА-Хабаровск" и "Тюмень".

Напомним, что в конце февраля Аршавин получил тренерскую категорию. В рамках экзамена экс-капитан ФК "Зенит" провёл тренировку для однокурсников по Центру повышения квалификации и получил лицензии категории D и С.

Ранее на Piter.TV: Аршавина назвали лучшим отечественным футболистом в истории Лиги чемпионов
Фото: ФК "Зенит"  

Теги: андрей аршавин, зенит, тренерская карьера
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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