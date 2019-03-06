Аршавина назвали лучшим отечественным футболистом в истории Лиги чемпионов по версии испанского ТВ

В составе "арсенала" он сыграл 42 матча, в которых забил семь голов и сделал семь результативных передач.

Фанаты футбола назвали Андрея Аршавин самым лучшим российским игроком в истории Лиги Чемпионов. Игрок победил в голосовании, организованном в социальных сетях испанским телеканалом Movistarplus.



Нынешний глава проекта "Сириус" набрал 45% голосов и обошел бывшего полузащитника португальской "Бенфики" и испанской "Сельты" Александра Мостового (23%), экс-полузащитника португальского "Порту" Дмитрия Аленичева (18%) и бывшего полузащитника "Сельты" и "Реал Сосьедада" Валерия Карпина (14%).



Напомним, что Аршавин выступал в Лиги Чемпионов в составе лондонского "Арсенала". В составе канониров он сыграл 42 матча, в которых забил семь голов и сделал семь результативных передач.



В составе "Зенита" футболист играл с 2000 по 2008 год, а также с 2012 по 2015. Вместе с клубом с Невы игрок три раза становился чемпионом России, Кубка и Суперкубка УЕФА 2008. В том же году Аршавин занял шестое место в списке претендентов на премию "Золотой Мяч". Игрок завершил карьеру в прошлом году и получил должность в структуре "Зенита": Аршавин возглавил детский международный проект "Сириус".



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Видео: ютуб/ ArsenalVideosHD