Троих жителей Севастополя осудили за незаконное хранение оружия

Фигуранты расследования придерживались украинской националистической идеологии.

Судебная инстанция приговорила троих жителей Севастополя на сроки от 6 лет 2 месяцев условно до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчины признаны виновными по уголовному делу о незаконной покупке и хранении оружия, а также взрывчатых веществ. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российского силового ведомства. на текущий момент приговор не вступил в законную силу.

С учетом назначенного ранее наказания за покушение на сбыт наркотических средств в зависимости от роли и степени участия каждого из членов группы в преступной деятельности им назначены наказания. пресс-служба УФСБ РФ по Крыму

В надзорном ведомстве добавили, что противоправную деятельность преступной группы удалось остановить при поддержке правоохранительных органов и Росгвардии. Известно, что злоумышленники придерживались украинской националистической идеологии. Местные жители на полуострове организовали тайник, в котором находились три гранаты РГ-42 с удаленной маркировкой, три универсальных запала ручной гранаты без маркировки, порядка 400 патронов с различным калибром, боевой пистолет и две травматические составные части огнестрельного оружия и боеприпасов.Напомним, что ранее двое членов банды были признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

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