В Москве ликвидировали канал незаконной миграции и 70 притонов по оказанию интимных услуг

Ирина Волк рассказала о проведении оперативных мероприятий полиции в ряде регионов страны.

Российские правоохранительные органы на территории столицы ликвидировали канал незаконной миграции и притоны для оказания интимных услуг. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в социальных сетях. Под подозрением оказались девять человек. Оперативники провели обыски по местам жительства фигурантов расследования, находящихся в Юго-Восточном, Южном и Восточном округам Москвы.

Прекращена деятельность 70 притонов для занятия проституцией, выявлено 20 квартир, в которых размещались незаконные мигранты, составлено 135 протоколов по КоАП, в частности, за занятие проституцией и нарушение режима пребывания в РФ. пресс-служба МВД РФ

Мероприятия по задержанию предполагаемого лидера и участников преступной группировки проводились полицией при силовой поддержке Росгвардии в Москве, Краснодарском крае и Чувашии. По адресам проживания подозреваемых оперативниками обнаружены и изъяты денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны, магнитные носители информации, черновая бухгалтерия. Согласно предварительным сведениям, криминальный доход от противоправной деятельности банды составлял для организатора свыше пяти миллионов рублей ежемесячно. Остальные члены ОПГ получали денежное вознаграждение в размере 80 тысяч рублей. Ведется десять уголовных дел по статье 241 УК РФ. Все материалы объединены в единое делопроизводство вместе с делом по статье 322.1 УК РФ. Пятерым фигурантам расследования еще избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверым – подписка о невыезде.

В Крыму задержали 18 человек, которые подозреваются в организации дорожных аварий ради незаконного получения страховок.

Фото и видео: МВД Медиа