В Крыму задержали 18 человек, которые подозреваются в организации ДТП ради незаконного получения страховок

Полиция рассказала о раскрытии преступной схемы с автострахованием.

Группу из 18 подозреваемых задержали российские правоохранительные органы по Крыму. Соответствующее заявление официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сделала в социальных сетях. Она пояснила, что местные жители сделали своим криминальным бизнесом незаконное получение страховых выплат, производимых в результате организации дорожно-транспортных происшествий с дорогими и редкими иномарками. Согласно предварительным данным, в период с 2021 года злоумышленники намеренно организовали ряд автомобильных аварий. После этого они обращались в страховые компании для получения выплат по полисам ОСАГО.

В пример можно привести одну из подставных аварий, в которой приняли участие сразу четыре дорогостоящих автомобиля и спортивный мотоцикл. Страховой компании был причинен ущерб в размере свыше 1,5 млн рублей. пресс-служба МВД РФ по полуострову

В настоящее время задокументировано 11 эпизодов с мошенничеством, в результате которых получены материальные выплаты на общую сумму около пяти миллионов рублей. По факту произошедшего ведутся уголовные дела по статье 159.5 УК РФ. Фигуранты расследования находятся под различными мерами пресечения. Однако на все их имущество наложен арест.

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Фото и видео: МВД Медиа