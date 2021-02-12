В ДНР обнаружили крупный схрон заминированных боеприпасов

Силовики рассказали о содержимом тайника в Богоявленке.

Крупный схрон боеприпасами обнаружен российскими силовыми структурами на территории Донецкой народной республики в населенном пункте Богоявленка. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ по в новом регионе страны. Специалисты уточнили, что найденные снаряды были заминированы. Эксперт пояснил, что саперы из профильного ведомства успешно обезвредили мины-ловушки, после чего изъяли содержимое тайника. Там находилось около 50 мин, включая и средства западного производства, а также порядка 350 кумулятивных выстрела и 670 патронов. В текущий момент арсенал направлен для применения российскому министерству по обороне.

Мобильные группы регионального Управления ФСБ России, работающие на освобожденных территориях, в ходе зачистки села Богоявленка обнаружили в подвале частного дома заминированный схрон с вооружением, подготовленный украинскими боевиками при отступлении. пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке диверсий на московском заводе.

Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР