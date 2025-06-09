ФСБ задержала подозреваемых в подготовке диверсий на московском заводе

Силовики поймали украинских агентов, планировавших устроить подрыв на объектах ОПК Москве и Подмосковье.

Российские силовые структуры задержали подозреваемых в подготовке диверсий на московском заводе. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что преступная деятельность велась в интересах украинских спецслужб и местной террористической организации, запрещенной на территории нашего государства. Сейчас в отношении злоумышленников ведутся уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 281, части 3 статьи 222.1 УК РФ. Речь идет о покушении на диверсию, а также приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозкае или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан России, 1987 и 1999 г.р., намеревавшихся совершить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Московского региона. ЦОС ФСБ РФ

Во время допроса один из фигурантов расследования отметил, что планировал совершить преступление при помощи самодельных бомб, замаскированных под пауэрбанки. Эти СВУ он должен был поставить на две установки, однако задача так и не была выполнена. Подозреваемый успел только доставить взрывные устройства, после чего его и задержали.

ФСБ пресекла вывоз на Украину деталей для вертолетов на более ₽400 млн.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России