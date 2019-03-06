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"Зенит" пошутил над Аршавиным в Twitter за поездку на коне

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Видео с прогулкой на лошади по полю размещено в социальных сетях.

Бывший игрок петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Аршавин выехал на тренировочное поле на коне. Спортсмен забрался на лошадь в прямом смысле этого слова. Нападающий сделал несколько кругов по "Газпром арене". Пользователи социальных сетей выяснили, что видео, выложенное в Twitter, является частью проекта "G-Drive Шоу".

Пресс-служба "сине-бело-голубых" не смогла обойти стороной данное событие и разместила пост о том, что Аршавин уже не первый раз замечен на лошади. Таким способом коллеги по "Зениту" решили напомнить общественности о недавнем инциденте, когда игрока видели пьяным в центре Петербурга. Тогда Аршавин отказался платить полную стоимость поездки на коне местным предпринимателям.

Фото и видео: Piter.tv

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Теги: g-drive шоу, андрей аршавин, аршавин на коне, газпром арена
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Спорт, Зенит,

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