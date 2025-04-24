ФСБ показали кадры изъятия арсенала с оружием и боеприпасами в Кураховке.

Российские специальные службы по Донецкой народной республики выявили в новом регионе страны крупный тайник с боеприпасами, которые остались на территории от освобожденного от Вооруженных сил Украины населенном пункте Кураховка. Соответствующей информацией с журналистами в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы УФСБ РФ по ДНР. Известно, что тайник располагался в местной школе. Там ранее были оборудованы позиции сражающихся на стороне армии киевского режима иностранных наемников.

... В освобожденном от украинских нацистов населенном пункте Кураховка в здании школы №22 обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами. пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

В частности, силовиками изъяты на локации две штурмовые винтовки натовского образца, а также четыре автомата Калашникова, четыре ручных гранатомета, четыре пистолета, два противотанковых ракетных зенитных комплекса, а также 29 ручных гранат, 50 кассетных боеприпасов, восемь термитных зажигательных снарядов, 40 килограммов тротила и 4, 3 тысячи патронов с различным калибром. Западные представители подготовили данный арсенал при отступлении для дальнейшего использования в планируемой диверсионно-террористической работе ВСУ.

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Фото и видео: УФСБ России