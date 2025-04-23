Дмитрий Руснак признался в своем общении с главой Главного управления разведки при украинском министерстве по обороне Кириллом Будановым.

Бывшего сотрудника молдавской Службы информации и безопасности Дмитрия Руснака выдворили с российской территории и запретили иностранцу въезд в страну в течение 60 лет. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. По версии от силовиков, злоумышленник 2024 году приехал с заданием по сбору сведений закрытого характера. В частности, мужчина якобы добывал информацию о планах руководства страны в отношении Кишинева, а также о сотрудниках силовых и других государственных структур, принимающих участие о внешнеполитической деятельности на молдавском направлении.

В ФСБ уточнили, что Дмитрий Русак "предпринял попытку легализоваться в России". Ему было дано указание в случае попадания в поле зрения местных органов безопасности продемонстрировать свою лояльность и готовность к сотрудничеству с Москвой. В надзорном силовом ведомстве проверили иностранца на полиграфе, после чего был подтвержден факт его прибытия в Россию с разведывательно-подрывными целями. Эксперты добавили, что реальный ущерб для национальной безопасности страны подозреваемый не успел нанести.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России