ФСБ: жителя Крыма задержали за передачу СБУ данных о военных объектах

Мужчина из Симферополя на допросе раскрыл подробности задания, полученного от иностранного государства.

Российские силовые структуры на территории Крыма задержали местного жителя, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о военных объектах, расположенных на полуострове. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Известно, что подозреваемый из Симферополя на конфиденциальной основе сотрудничал с киевским режимом. В настоящее время мужчина дает признательные показания. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по статье 275.1 УК РФ. Сейчас фигурант расследования находится под стражей. Ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

В сентябре 2022 года на меня вышел по мессенджеру Telegram мой бывший одноклассник, с которым мы общались на бытовые темы.... он просил меня выполнить определённые задания. Нужно было съездить в Гвардейское, находиться недалеко от аэродрома и зафиксировать все. задержанный

Задержан готовивший подрыв в административном здании Новороссийска агент СБУ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России