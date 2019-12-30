Шнуров дал стихотворное наставление новому премьеру Мишустину

Свое новое произведение музыкант зачитал в Instagram.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворное видео-послание, адресованное новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Свою речь музыкант начинает со слов: "Наставление есть новому премьеру. От меня как от обывателя и тоже сочинителя песен Лепсу в меру". Далее он читает короткое стихотворение собственного сочинения. В начале Шнуров заявляет, что готов пережить все невзгоды: "Пусть образование уничтожат, нам и медицина ни к чему же и зарплату можно еще ниже…", и вообще "пусть всем будет несравненно хуже". При этом артист просит, чтобы Россия вновь заявила о себе на "Евровидении": "Об одном сердечко колет, в "Евровидении" давно не побеждали".

Напомним, 16 января президент России Владимир Путин подписал Указ, в котором назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. В свою очередь бывший глава правительства Дмитрий Медведев перешел на должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ.

Ранее мы писали, что Шнуров высмеял фильмы "Вторжение" и "Союз спасения".

Видео: Instagram / shnurovs