Михаил Мишустин стал новым премьер-министром России

Путин подписал соответствующий указ.

Владимир Путин подписал Указ "О Председателе Правительства Российской Федерации".

В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ Михаила Мишустина назначили председателем правительства. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. До этого, с апреля 2010 года Мишустин являлся главой Федеральной налоговой службы (ФНС).

Экс-премьер Дмитрий Медведев поблагодарил членов Кабинета министров за работу, отметив, что удалось сделать многое.

Кто такой Михаил Мишустин – новый кандидат в премьер-министры РФ.

Видео: YouTube/ Совет Федерации, kremlin, Правительство России