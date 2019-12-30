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Михаил Мишустин стал новым премьер-министром России

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Путин подписал соответствующий указ.

Владимир Путин подписал Указ "О Председателе Правительства Российской Федерации". 

В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ Михаила Мишустина назначили председателем правительства. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. До этого, с апреля 2010 года Мишустин являлся главой Федеральной налоговой службы (ФНС). 

Экс-премьер Дмитрий Медведев поблагодарил членов Кабинета министров за работу, отметив, что удалось сделать многое. 

Кто такой Михаил Мишустин – новый кандидат в премьер-министры РФ.

Видео: YouTube/ Совет Федерации, kremlin, Правительство России

Теги: мишустин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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