Путин назначил Медведева на пост заместителя председателя Совбеза

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующий указ был подписан 16 января и вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, 15 января после послания Федеральному собранию президента правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. После этого Путин предложил Медведеву стать заместителем председателя Совета безопасности РФ. Эту должность президент создал специально для бывшего премьер-министра.

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Видео: YouTube / Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV