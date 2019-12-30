Шнуров в стихах пошутил над фильмами "Вторжение" и "Союз спасения"

Он задался вопросом, стоит ли ему покинуть теплые края и вернуться в Россию, чтобы посмотреть "чудо-фильмища" на широком экране.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram новое стихотворение, в котором пошутил над фильмами "Вторжение" и "Союз спасения".

Эпатажный музыкант в стихах рассказал о том, как расхвалили премьеры многие СМИ и задался вопросом, стоит ли ему покинуть теплые края и вернуться в Россию, чтобы посмотреть "чудо-фильмища" на широком экране.

Мнения подписчиков Шнурова разделились. Многие посоветовали ему продолжить отдых и не тратить свое время на отечественные "шедевры". В свою очередь в официальном аккаунте "Вторжения" в Instagram певцу настоятельно рекомендовали посмотреть "лучший фильм зимы" в кинотеатре.

Фантастический фильм "Вторжение" является продолжением блокбастера "Притяжение". Падение инопланетного объекта разделило жизнь людей на Земле на "до" и "после". Юлия Лебедева из московского Чертанова становится подопытным кроликом в лаборатории после контакта с пришельцем. Однако сверхъестественные способности девушки волнуют не только землян. Над планетой нависла новая угроза вторжения.

Действия в фильме "Союз спасения" разворачиваются в 1814-1825 гг. Российская армия, разгромив войска Наполеона, в 1814 году заняла Париж. Молодые офицеры уверены, что вместе с победой придут равенство и свобода. Ради этого они готовы принести в жертву все, что у них есть – свое положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну.

Ранее мы писали, что "Холоп" стал самой кассовой отечественной комедией в истории.

Фото: кадры из фильмов "Вторжение" и "Союз спасения"

Видео: YouTube / StarPro,Ленинград Leningrad, Instagram / shnurovs