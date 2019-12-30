В Калифорнии погиб известный баскетболист Коби Брайант

Известный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщил портал TMZ.
Как сообщил командир службы охраны шерифа Лос-Анджелеса, авария произошла в 10 утра. Вместе с баскетболистом погибли еще 5 человек. В момент крушения жена и дети находились дома.
Коби Брайант стал самым молодым игроком, принятым в сборную всех звёзд. Он занял 5 строчку в списке преодолевших рубеж в 30 000 очков за карьеру в NBA.
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Видео: Youtube/ ESPN
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