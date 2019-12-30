Наследник Абу-Даби отметил, что они "внимательно следят за усилиями китайского правительства по сдерживанию вируса".

Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) готовы помочь Китаю в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

В ОАЭ уверены, что Китай сможет преодолеть этот кризис. Следуя гуманитарным принципам государство готово прредоставить Китаю любую помощь. Вспышки эпидемии зафиксированы в Макао, Тайване, Таиланде, Гонконге, Южной Кореи, Японии, Канаде, США, Вьетнаме, Непале, Сингапуре, Франции, Австралии и Малайзии. Погибли 56 человек. Еще 1975 признаны зараженными.

Напомним, что о новом типе пневмонии стало известно 31 декабря. Коронавирус обнаружили в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Позднее ученые обнаружили, что 2019-nCoV содержится в мясе.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что основным грузом Северного морского пути может стать сжиженный природный газ.

Видео: Youtube/ South China Morning Post