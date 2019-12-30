К 2035 году доля СПГ в грузоперевозках может вырасти до 80%.

Основным грузом Северного морского пути может стать сжиженный природный газ (СПГ). Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

Такие данные указал Минвостокразвития РФ в стратегии развития Арктики. В 2018 году в Арктике произвели 10,6 млн тонн СПГ, к 2024 году производство СПГ должны увеличить до 46,7 млн тонн,в 2030 году - до 73,5 млн тонн и в 2035 году - до 120 млн тонн. Следовательно развитие морского пути будет зависеть напрямую от добычи и переработки газа. Нефть уйдет на второй план.

На данный момент на территории Арктики действует только один завод по производству СПГ - "Ямал СПГ".

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