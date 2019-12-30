Информация о пострадавших пока не поступала.

Рядом с посольством США в Багдаде взорвались три реактивных снаряда. Об этом сообщил телеканал "ас-Сумария".

Периодически "зеленая зона" Багдада становится мишенью ракетных обстрелов. Как правило, происшествия не приводят к жертвам среди населения и не несут существенный ущерб. Так, 9 января две ракеты "Катюша" взорвались на территории "зеленой зоны". Сработал сигнал воздушной тревоги. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что отец бросил своих детей в аэропорту Шереметьево.

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