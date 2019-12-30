Отец бросил своих детей в аэропорту Шереметьево

Двое детей в возрасте 5-ти и 8-ми лет были найдены сотрудниками аэропорта в терминале D.

Стало известно, кто оставил детей в Шереметьево. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью аэропорта Анну Захаренкову.

Выяснилось, что детей без присмотра оставил отец. Мужчина и дети прилетели из Хабаровска на самолете авиакомпании "Россия". У мальчиков при себе был рюкзак с документами и записка от отца. Детей передали в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Затем их отдали в медицинское учреждение.

Проводится проверка. Правоохранительные органы пытаются установить местонахождение мужчины.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что армия в Сирии начала атаку по боевикам в Алеппо.