По предварительным данным вооруженный конфликт начался из-за террористической группировки "Исламская партия Туркестана".

Армия в Сирии начала атаку по боевикам в Алеппо. Об этом сообщает агентство SANA.

Известно, что артиллерия напала на боевиков по линии фронта от жилого квартала Джамият-эз-Захра. Линия атаки растянулась до микрорайона Рашидин. Агентство утверждает, что террористы потеряли людей и военную технику. Напомним, что в результате обстрелов по Алеппо погибли 12 мирных жителей. В атаке обвиняют членов террористической группировки "Исламская партия Туркестана".

По решению Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 года на территории России группировка и её деятельность запрещена и признана террористической.

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Видео: Youtube/ BBC News