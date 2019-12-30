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В США завершили первое испытание нового Boeing 777X

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Лайнер пролетел по маршруту Эверетт (штат Вашингтон) - Сиэтл.

В США завершили первое испытание нового Boeing 777X. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-службу аэропорта в городе Эверетт. 

Первые испытания долго откладывали из-за погодных условий. Пассажирский самолет вылетел из аэропорта города Эверетт. Через несколько часов он успешно приземлился в Сиэтле. Как правило, первые полеты отличаются "высшими технологическими достижениями". Американские власти уделят отдельное внимание регуляторов, инвесторов и авиакомпаний. Boeing 777X является последним из серии дальнемагистральных, двухдвигательных самолетов Boeing. Вместимость нового самолета - жо 426 пассажиров. Он станет наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива. 

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию РФ.

Видео: Youtube/ CNET

Теги: boeing 777x, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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