Лайнер пролетел по маршруту Эверетт (штат Вашингтон) - Сиэтл.

В США завершили первое испытание нового Boeing 777X. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-службу аэропорта в городе Эверетт.

Первые испытания долго откладывали из-за погодных условий. Пассажирский самолет вылетел из аэропорта города Эверетт. Через несколько часов он успешно приземлился в Сиэтле. Как правило, первые полеты отличаются "высшими технологическими достижениями". Американские власти уделят отдельное внимание регуляторов, инвесторов и авиакомпаний. Boeing 777X является последним из серии дальнемагистральных, двухдвигательных самолетов Boeing. Вместимость нового самолета - жо 426 пассажиров. Он станет наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива.

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Видео: Youtube/ CNET