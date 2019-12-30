Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию РФ

О начале конституционной реформы стало известно в послании президента РФ к Федеральному собранию.

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Он будет состоять из двух частей. Первая часть содержит предложения об изменениях в Основной закон России. Вторая часть включает процедуру голосования, подведение итогов и правовые последствия голосования. Законопроект вступит в силу только после одобрения общероссийского голосования. Подпись президента в данном вопросе является лишь отправной точкой для второй части принятия поправок. Порядок принятия Основного закона был изложен президентом РФ в послании к Федеральному собранию.

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