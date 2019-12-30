Глава министерства подчеркнул, что почти каждый второй еврей в Германии хочет покинуть страну.

МИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас со ссылкой на издание Speigel.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал выработать общий план действий и провести просветительские работы. Маас подчеркнул, что за прошлый год в Берлине зафиксировано более 400 происшествий антисемитской направленности Глава МИД ФРГ отметил, что страны-члены ЕС еще год назад договорились создать стратегию. Германия должна стать ролевой моделью в этой борьбе. Нужно контролировать проблему разжигания ненависти в интернете и социальных сетях и начать угоовное преследование нарушителей.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Россия может прервать транзит газа через Польшу.

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