Бербок призвала Трампа не идти на уступки Путину

Она призвала европейцев и американцев действовать "сообща и сплоченно".

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала президента США Дональда Трампа не идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает Tagesschau.

Отмечается, что дипломат дала совет американскому лидеру о Европе перед его беседой с Путиным. По ее мнению, Трампу не стоит идти на безоговорочные уступки в ущерб Украине. Бербок призвала европейцев и американцев действовать "сообща и сплоченно".

Ранее мы сообщали, что Трамп планирует провести разговор с Путиным.

Фото: YouTube / tagesschau