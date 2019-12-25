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Бербок призвала Трампа не идти на уступки Путину
Сегодня, 13:33
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Бербок призвала Трампа не идти на уступки Путину

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Она призвала европейцев и американцев действовать "сообща и сплоченно".

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала президента США Дональда Трампа не идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает Tagesschau.

Отмечается, что дипломат дала совет американскому лидеру о Европе перед его беседой с Путиным. По ее мнению, Трампу не стоит идти на безоговорочные уступки в ущерб Украине. Бербок призвала европейцев и американцев действовать "сообща и сплоченно".

Ранее мы сообщали, что Трамп планирует провести разговор с Путиным.

Фото: YouTube / tagesschau

Теги: анналена бербок, владимир путин, дональд трамп, мид германии, президент россии, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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