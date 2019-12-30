Контракт между двумя странами заканчивается 18 мая.

Россия может прервать транзит газа через Польшу. Об этом сообщила мониторинговая ассоциация GIE.

"Газпром" до сих пор не начал диалог по-поводу заключения нового договора на транзит голубого топлива. Эксперты предполагают, что в скором времени газ будут поставлять только на Украину и в Турцию. В Польше заявили, что готовы к приостановке транзита. "Газпрому" прекращение контракта выгодно. Это позволит снизить поставки в Европу примерно на 30 млрд кубометров и поддержать цены на рынке.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Белоруссия самостоятельно обсудит с Россией поставки нефти из Казахстана.