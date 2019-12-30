Переговоры по договору проведут в штатном режиме.

Белоруссия самостоятельно обсудит с Россией поставки нефти из Казахстана. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

Пока переговоры и рабочие консультации по данному проекту проходят в штатном режиме. Напомним, что Белоруссия закупила партию норвежской нефти. На железнодорожную станцию прибыл состав с 59 цистернами общим объемом около 3,5 тыс. тонн. Всего белорусские власти закупили 80 тыс. тонн нефти. Остальную часть нефти доставят на НПЗ в понедельник.

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