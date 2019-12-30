Предполагается, что холодный февраль нужно ждать только на северо-востоке страны.

Синоптики предупредили об аномальной погоде в феврале. Об этом сообщили "Метеовести".

Там температура воздуха зафиксируется в районе 2 градусов по Цельсию. На остальной территории страны "жителей опять ждет не по сезону теплая погода". По прогнозу температура воздуха составит на 2-4 градуса выше нормы. В Москве в ближайшую неделю ожидается похолодание, но потом в столицу вернется оттепель. Синоптики заверили, что "более-менее зимняя погода возможна лишь в середине февраля".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что ученые установили источник коронавируса.