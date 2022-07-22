Ночью 28 февраля температура воздуха в Петербурге достигнет нуля градусов

Днем ожидается до +1... +3 градусов.

Под конец рабочей недели в Северной столице ожидается облачная погода, которая принесет с собой небольшой и мокрый снег. Ветер обещают переменный, слабый, – ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В первой половине дня столбики термометров будут колебаться в районе нуля градусов, во второй – температура воздуха поднимется до +1... +3 градусов.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Напомним также, что в Ленинградской области завтра пройдут небольшие, местами умеренные осадки: ночью в виде снега, днем – мокрого снега. Ветер переменный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, местами -8...-11, днем -1...+4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.TV