Февраль в Ленобласти завершится снегом

Ветер переменный 2-5 м/с.

В последний календарный день зимы в Ленинградской области ожидается облачная погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов 28 февраля пройдут небольшие, местами умеренные осадки: ночью в виде снега, днем – мокрого снега. Ветер переменный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, местами -8...-11, днем -1...+4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Петербурге 26 февраля стало самым теплым днем месяца.

Фото: unsplash (Aditya Vyas); МЧС