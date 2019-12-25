  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 26 февраля стало самым теплым днем месяца
Сегодня, 11:58
136
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 26 февраля стало самым теплым днем месяца

0 0

Температура воздуха составила +5,7 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги за последние два дня и поделился прогнозом на следующие. Оказалось, что 26 февраля стало самым теплым днем месяца. 

Вчера, как только выглянуло солнце, столбики термометров показали +5,7 градусов. 

Пусть и недолго, всего два часа, но температура превышала 5 гр. Да и до абсолютного рекорда дня +5,9 гр., отмеченного в 1997 году, недотянули всего 0,2 гр. Так что теперь самый теплый день в феврале этого года 26 число. 

Александр Колесов, синоптик 

Зона с осадками 28 февраля приблизится к городу с юго-запада, поэтому пойдет мокрый снег. Но его будет немного. Ожидается облачность, температура воздуха составит +2…+4 градуса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода в феврале
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии