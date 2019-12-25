В Петербурге 26 февраля стало самым теплым днем месяца

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги за последние два дня и поделился прогнозом на следующие. Оказалось, что 26 февраля стало самым теплым днем месяца.
Вчера, как только выглянуло солнце, столбики термометров показали +5,7 градусов.
Пусть и недолго, всего два часа, но температура превышала 5 гр. Да и до абсолютного рекорда дня +5,9 гр., отмеченного в 1997 году, недотянули всего 0,2 гр. Так что теперь самый теплый день в феврале этого года 26 число.
Александр Колесов, синоптик
Зона с осадками 28 февраля приблизится к городу с юго-запада, поэтому пойдет мокрый снег. Но его будет немного. Ожидается облачность, температура воздуха составит +2…+4 градуса.
Фото: Piter.TV
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