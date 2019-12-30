Ученые установили источник коронавируса

Источником 2019-nCoV стало мясо диких животных, которое продавали на рынке в городе Ухань.

Ученые установили источник китайского коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Вирус обнаружили в мясе, которое продавали на рынке в городе Ухань. Специалисты взяли 585 проб. В 33 был обнаружен вирус. Китайские власти предупреждают, что темп распространения эпидемии увеличивается. Коронавирус стал быстрее передаваться от человека к человеку. Ученые отмечают, что пока информации о 2019-nCoV слишком мало. Им неизвестно, как он может мутировать.

Напомним, в Китае от нового вида пневмонии скончались 57 человек. В России, по данным властей, случаи вируса не зафиксированы. Но на территориях, граничущих с Россией эпидемия уже началась. Китайские власти делают все возможное, чтобы защитить от заболевания население КНР.

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