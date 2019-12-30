Речь идет о запуске пятого поколения мобильной связи (5G) на территории королевства.

Президент США предупредил Британию об угрозе нацбезопасности при контакте с Huawei. Об этом пишет газета The Sunday Times.

Глава Белого дома проинформировал Бориса Джонсана по телефону 24 января. Дональд Трамп предложил премьер-министру Великобритании создать аналогичный проект. Напомним, что Совет национальной безопасности согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к антенной системе, а также другой "непрофильной инфраструктуре". Предполагается, что официально о своем решении Британия сообщит 28 января. В Британии полагают, что развитие 5G займет слишком много времени.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что глава Аналитического центра при правительстве ушел в отставку.

Видео: ITV News