Глава Аналитического центра при правительстве ушел в отставку

Владислава Онищенко понизили до первого заместителя руководителя организации

Глава Аналитического центра при правительстве Владислав Онищенко ушел в отставку. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к правительству.

Это связано с назначением нового кабмина и сменой вице-премьера. На место экс-главы Аналитического центра назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При премьер-министре Дмитрии Медведеве центр курировал Максим Акимов.

Аналитический центр осуществляет экспетную поддержку деятельности правительства. Владислав Онищенко занимал должность главы центра с августа 2018 года. Перед этим он 5 лет проработал на посту первого заместителя руководителя.

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