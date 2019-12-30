  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:49
36
RipeHarvest
Код вставки плеера

Глава Аналитического центра при правительстве ушел в отставку

0 0

Владислава Онищенко понизили до первого заместителя руководителя организации

Глава Аналитического центра при правительстве Владислав Онищенко ушел в отставку. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к правительству. 

Это связано с назначением нового кабмина и сменой вице-премьера. На место экс-главы Аналитического центра назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При премьер-министре Дмитрии Медведеве центр курировал Максим Акимов.

Аналитический центр осуществляет экспетную поддержку деятельности правительства. Владислав Онищенко занимал должность главы центра с августа 2018 года. Перед этим он 5 лет проработал на посту первого заместителя руководителя. 

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что на Украине запустили "виртуальный реверс" газа из Польши.

Теги: аналитический центр при правительстве рф, владислав онищенко
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии