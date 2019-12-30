В скором времени транзит газа с помощью "виртуального реверса" начнется в Венгрии и Словакии.

На Украине запустили "виртуальный реверс" газа из Польши. Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он уточнил, что Украина не могла использовать "виртуальный реверс" до окончания контракта с РФ. Из-за этого Киев был вынужден перекачивать все объемы газа в Польшу через Дроздовичи. Нужные объемы газа через Германовичи требовали затрат, да и газопровод не соответствовал техническим возможностям. Теперь таких ограничений нет и украинцы могут импортировать весь объем газа за счет "виртуального реверса", который идет из Украины в Польшу.

На данный момент Украина может импортировать с помощью "виртуального реверса" до 9 млн кубометров газа в сутки или 3,3 млрд кубометров с польского терминала.

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