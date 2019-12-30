Настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот умер на 51-м году жизни.

Скончался протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прихожан.

О происшествии стало известно около 16:30. Очевидцы рассказали, что настоятель храма Феодора Студита сидел на лавочке рядом с храмом. Внезапно ему стало плохо. Он упал. Через 15 минут приехавшая скорая помощь констатировала смерть.

Он родился в семье профессора-агностика Анатолия Фёдоровича Чаплина. Сам спикер РПЦ упоминал, что вырос "в безрелигиозной семье". К вере пришел в возрасте 13 лет. Всеволод Чаплин известен рядом высказываний, касательно общественно-политических вопросов. Был награжден "Орденом Дружбы" и почетной грамотой Президента РФ.

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Фото: Прот-Всеволод Чаплин / "ВКонтакте"