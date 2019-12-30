Украинский президент отправился в Польшу с рабочим визитом

Там он посетит памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау".

Украинский президент Владимир Зеленский отправился в Польшу с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Там он посетит памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Они состоятся в городе Освенцим. Зеленский пробудет в Польше два дня, 26 и 27 января. В рамках визита украинский лидер пообщается с президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, что в концлагере "Аушвиц-Биркенау" погибли около 1,4 млн человек, примерно 1,1 млн из них - евреи. Лагерь освободили 27 января 1945 года войска Красной армии. Затем, в 1947 году на месте лагеря нацистов был создан музей.

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