Шнуров посвятил стихотворение умершему протоиерею Чаплину

"Вызвало начальство к себе в небесный кабинет", - написал музыкант.

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram новое стихотворение, в котором прокомментировал кончину протоиерея Всеволода Чаплина. Умерший славился неоднозначными высказываниями, в частности, он заявлял, что Шнуров попадет в ад за мат в песнях.

В своем стихотворении артист написал, что Чаплин "желал расправ" и "угрожал божьей карой". В итоге он умер раньше всех, кому грозил "смертью лютой". Протоирей "был, был, а вот уже и нет". В заключение Шнуров отметил, что Чаплина "вызвало начальство, к себе в небесный кабинет".

О смерти Всеволода Чаплина стало известно 26 января. Возможной причиной кончины священнослужителя назвали остановку сердца. При жизни Чаплин оправдывал дорогие подарки духовенству, говорил, что зачастую женщины сами виноваты в изнасилованиях, хвалил Сталина за мораль и призывал лишить Ивана Урганта российского гражданства за шутки о Христе.

Ранее мы писали, что Шнуров хочет заняться продюсированием артистов.

Фото: Instagram / shnurovs